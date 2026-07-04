Stallions Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Stallions

Singh, Prab Simran

India

Singh, Baltej

India

Singh, Ramandeep

India

Wadhera, Nehal

India

Brar, Gurnoor

India

Singh, Gurkeerat

India

Choudhary, Gaurav

British Indian Ocean Territory

Arora, Salil

India

Singh, Jaiveer Bhinder

Vashisth, Manav

India

Singh, Aryaman

Singh, Harshdeep

India

Khan, Sahil

Pakistan

Malhotra, Vihaan

India

Kumar, Garv

India

Sandhu, Akashdeep

Lowrance, Ashish

Aryan, Sharma

India

Johal, Manpreet

India

Chaudhary, Abhay

India

Singh, Haradesh

Kohli, Abir

Chouhan, Manpreet Singh

Singapore

Rakheja, Shivein

India

Saini, Tanroop

India

Kharoud, Lovedeep Singh

Sharma, Kartik

India

Sharma, Satyam

Rao, Eish Adatala

Khan, Sameer

Pakistan

Sandhu, Shahbaz Singh

India

Dhaliwal, Pukhrajdeep Singh

Singh, Aditya

India