Surrey Risers Cricket Team Players

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Surrey Risers

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Shields, Ojay

Jamaica

Bryan, Gordon

Jamaica

Frazer, Akim

Jamaica

Walton, Chadwick

Jamaica

Bulli, Dennis

Jamaica

Riley, Mickayle

Reid, Carl

Powell, Christopher Michael

Jamaica

Henry, Herman

Lewis, Ramaal

Jamaica

Thomas, Oshane

Jamaica

Henry, Sadique

Beckford, Daniel

Lewin, Nicolas

Roberts, Kashaine

McDonald, Andrae

Campbell, Mark

Wolliston, Damion

Sinclair, Jullani

Greenland, Sadiike

Walters, Justin

Dacres, Anthony

Christie, Jermain

Bryan, Jameel

Morant, Lionel

Daley, Kevin

Comerie, Matthew

Johnson, Jordan