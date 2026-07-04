Sussex Sharks Cricket Team Players

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Sussex Sharks

Khan, Regina Suddahazai Isabella

Italy

Mullan, Daisy

England

Harman, Nancy

England

Taylor, Mary

England

Lee, Ava Georgina

England

Norgrove, Abigale

England

Tulloch, Poppy

O'Neill, Eve

England

Gibb, Daisy

Taylor, Millie

Collis, Izzy

England

Green, Chiara Marisa

Adams, Mollie

Wilkinson, Phoebe

Harvey, Beth

Western, Lucy

Gentry, Indigo

Buckle, Anna

Joseph, Tia

Lewis, Anna

Curling, Lottie

Doherty, Kali-Ann

England

Champion, Maya

Mullins, Faye

Noakes, Alice

Mullins, Hope

Taylor, Maisie

Westley, Jasmine Ruby

Stanley, Talitha

Bristowe, Eliza

Patil, Shristi

Johnson, Bella

Pedley, Georgie

Westley, Jasmine

England

Phillipson, EF

Beck, SA

Clarke, Darcey

England

O'Neill, Eve

Denman, Rebecca

Groves, Emily