Abigale Norgrove

Abigale Norgrove

batsman

Full name:Abigale Norgrove
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

London Spirit Women

Sussex Sharks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings2
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs31
Wickets0
Avg0
SR0
Eco15.5
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs63
Balls Faced102
Avg21
SR61.76
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest32
Hundreds0

Abigale Norgrove Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Harman, Nancy

Harman, Nancy

Munro, Sophie

Munro, Sophie

Jones, Hannah

Jones, Hannah

Dattani, Naomi

Dattani, Naomi

Glenn, Sarah

Glenn, Sarah

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Kerr, Amelia

Kerr, Amelia

Knight, Heather

Knight, Heather

Kerr, JM

Kerr, JM