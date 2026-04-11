Nancy Harman

Nancy Harman

bowler

Full name:Nancy Harman
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Hampshire Women

Sussex Sharks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings4
Overs11.0
Balls-
Maidens1
Runs50
Wickets6
Avg8.33
SR11
Eco4.54
BB4
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings4
Not outs1
Runs50
Balls Faced69
Avg16.66
SR72.46
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest15
Hundreds0

Nancy Harman Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Blast, Women

Another Players

Sturge, Megan

Sturge, Megan

Bell, Lauren

Bell, Lauren

Coppack, Kate Louise

Coppack, Kate Louise

Dowse, Ariana

Dowse, Ariana

Smith, Linsey

Smith, Linsey

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Dattani, Naomi

Dattani, Naomi

Castle, Kelly

Castle, Kelly

Carr, Amara

Carr, Amara

McCaughan, Ella

McCaughan, Ella