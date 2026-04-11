Mary Taylor

Mary Taylor

all rounder

Full name:Mary Taylor
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Hampshire Women

Sussex Sharks Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings6
Overs20.1
Balls-
Maidens1
Runs97
Wickets7
Avg13.85
SR17.28
Eco4.8
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings5
Not outs1
Runs149
Balls Faced158
Avg37.25
SR94.3
Fours19
Fifties1
Sixies1
Highest82
Hundreds0

Mary Taylor Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy

Flintoff, Tess

Flintoff, Tess

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha