Eve O'Neill

Eve O'Neill

bowler

Full name:Eve O'Neill

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Sussex Sharks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches7
Innings7
Overs18.0
Balls-
Maidens1
Runs64
Wickets11
Avg5.81
SR9.81
Eco3.55
BB8
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches7
Innings1
Not outs0
Runs1
Balls Faced7
Avg1
SR14.28
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Eve O'Neill Schedule & Results

The Hundred, Women

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy

Flintoff, Tess

Flintoff, Tess

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha