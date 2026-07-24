Eve O'Neill

The Hundred, Women
Birmingham Phoenix vs Trent Rockets
The Hundred, Women
BIR
64
TRE
68
Manchester Super Giants vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
MAN
BIR
Southern Brave vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
SOU
140
BIR
116
Birmingham Phoenix vs Welsh Fire
The Hundred, Women
BIR
145
WEL
144
Trent Rockets vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
TRE
124
BIR
122
Birmingham Phoenix vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
BIR
107
SUN
111
London Spirit vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
LON
BIR
Birmingham Phoenix vs MI London
The Hundred, Women
BIR
MI