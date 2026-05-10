Lucy Western

Lucy Western

Full name:Lucy Western
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Sussex Sharks Women

Lucy Western Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Herathge, April Ayesha

Herathge, April Ayesha

Thatcher, Emma

Thatcher, Emma

Solomon, Bethan

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Crofts, Laura

Crofts, Laura

Roff, D'nical Lell

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Colquhoun, Aimee

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Bennett, Sophie

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Weston, Lucy

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Brooker, Rebecca

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Davies, Flora

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