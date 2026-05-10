Poppy Tulloch

One-Day Cup, League 2, Women
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354
Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
192
SUS
268
Glamorgan vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
239
SUS
241
Glamorgan vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
291
NOR
192
Sussex Sharks vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
248
MID
249
Gloucestershire vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
SUS
Worcestershire Rapids vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLA
Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
DER
Middlesex vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
MID
GLA