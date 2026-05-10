Poppy Tulloch

Poppy Tulloch

Full name:Poppy Tulloch

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Hampshire Women

Sussex Sharks Women

Poppy Tulloch Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another Players

Sturge, Megan

Sturge, Megan

Bell, Lauren

Bell, Lauren

Smith, Linsey

Smith, Linsey

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Dattani, Naomi

Dattani, Naomi

McCaughan, Ella

McCaughan, Ella

Tyson, Bex

Tyson, Bex

Bishop, Megan

Bishop, Megan

Gibb, Daisy

Gibb, Daisy

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse