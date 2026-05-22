Millie Taylor

T20 Blast, Women
Essex vs Warwickshire
T20 Blast, Women
ESS
166
WAR
164
Warwickshire vs Somerset
T20 Blast, Women
WAR
166
SOM
167
Warwickshire vs The Blaze
T20 Blast, Women
WAR
158
BLA
159
Durham vs Warwickshire
T20 Blast, Women
DUR
140
WAR
113
The Blaze vs Warwickshire
T20 Blast, Women
BLA
151
WAR
140
Somerset vs Warwickshire
T20 Blast, Women
SOM
126
WAR
123
Warwickshire vs Surrey
T20 Blast, Women
WAR
172
SUR
130
Lancashire Thunder vs Warwickshire
T20 Blast, Women
LAT
159
WAR
160
Warwickshire vs Essex
T20 Blast, Women
WAR
119
ESS
116
Warwickshire vs Yorkshire
T20 Blast, Women
WAR
161
YOR
165
Surrey vs Warwickshire
T20 Blast, Women
SUR
WAR
179
Warwickshire vs Hampshire
T20 Blast, Women
WAR
166
HAM
167