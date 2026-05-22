Millie Taylor

Millie Taylor

Full name:Millie Taylor

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Sussex Sharks Women

Trent Rockets Women

Warwickshire Women

Millie Taylor Schedule & Results

T20 Blast, Women

One-Day Cup, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy