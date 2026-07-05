Telukupalli Ravi Teja

Telukupalli Ravi Teja

all rounder

Full name:Telukupalli Ravi Teja
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches253528
Innings383126
Overs570.2195.189.5
Balls---
Maidens9470
Runs20851220705
Wickets632732
Avg33.0945.1822.03
SR54.3143.3716.84
Eco3.656.257.84
BB944
4w311
5w500
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches253528
Innings453024
Not outs644
Runs1197950212
Balls Faced21821052190
Avg30.6936.5310.6
SR54.8590.3111.57
Fours1227516
Fifties850
Sixies29246
Highest11510331
Hundreds220

Another Players

Rakshann Readi

Rakshann Readi

Reddy, Nithish

Reddy, Nithish

Singh, Yudhvir

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Rayudu, Ambati

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Seth, Bhavesh

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Sahani, Chandan

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Hassan, Mehdi

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Raj, S Praneeth

Raj, S Praneeth

Reddy, Mandadi Abhirath

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Agarwal, Tanmay

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