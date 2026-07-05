Telukupalli Ravi Teja
all rounder
|Full name:
|Telukupalli Ravi Teja
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|35
|28
|Innings
|38
|31
|26
|Overs
|570.2
|195.1
|89.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|94
|7
|0
|Runs
|2085
|1220
|705
|Wickets
|63
|27
|32
|Avg
|33.09
|45.18
|22.03
|SR
|54.31
|43.37
|16.84
|Eco
|3.65
|6.25
|7.84
|BB
|9
|4
|4
|4w
|3
|1
|1
|5w
|5
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|35
|28
|Innings
|45
|30
|24
|Not outs
|6
|4
|4
|Runs
|1197
|950
|212
|Balls Faced
|2182
|1052
|190
|Avg
|30.69
|36.53
|10.6
|SR
|54.85
|90.3
|111.57
|Fours
|122
|75
|16
|Fifties
|8
|5
|0
|Sixies
|29
|24
|6
|Highest
|115
|103
|31
|Hundreds
|2
|2
|0