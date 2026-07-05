Thamsanqa Khumalo
batsman
|Full name:
|Thamsanqa Khumalo
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|18
|9
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|1.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|18
|9
|Innings
|29
|18
|9
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|686
|473
|110
|Balls Faced
|1617
|572
|119
|Avg
|23.65
|26.27
|12.22
|SR
|42.42
|82.69
|92.43
|Fours
|98
|59
|14
|Fifties
|1
|5
|0
|Sixies
|1
|7
|0
|Highest
|141
|71
|33
|Hundreds
|1
|0
|0