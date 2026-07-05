Thamsanqa Khumalo

Thamsanqa Khumalo

batsman

Full name:Thamsanqa Khumalo
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18189
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens100
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18189
Innings29189
Not outs000
Runs686473110
Balls Faced1617572119
Avg23.6526.2712.22
SR42.4282.6992.43
Fours985914
Fifties150
Sixies170
Highest1417133
Hundreds100

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