Thilina Madushan Pinnaduwa Hewa

Thilina Madushan Pinnaduwa Hewa

all rounder

Full name:Thilina Madushan Pinnaduwa Hewa
Nationality:Cayman Islands

Teams

2023 Teams

Cayman

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches39183
Innings215172
Overs3.0230.5132.13.0
Balls----
Maidens04050
Runs2174754621
Wickets026280
Avg028.7319.512.07
SR053.2628.3212.71
Eco73.234.137
BB0644
4w0110
5w0100
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches39183
Innings214142
Not outs1251
Runs0671300
Balls Faced22402482
Avg05.5814.440
SR027.9152.410
Fours0890
Fifties0000
Sixies0000
Highest020300
Hundreds0000

Another Players

Heron, Patrick

Heron, Patrick

Dunka, Romeo

Dunka, Romeo

Naidoo, Akshay Reddy

Naidoo, Akshay Reddy

Manivannan, Mohan

Manivannan, Mohan

Bazil, Kevon

Bazil, Kevon

Johnson, Demar

Johnson, Demar

Balraj, Christopher

Balraj, Christopher

Taylor, Troy

Taylor, Troy

De Alwis, Sacha

De Alwis, Sacha

Ifill, Alistair

Ifill, Alistair