Thilina Madushan Pinnaduwa Hewa
all rounder
|Full name:
|Thilina Madushan Pinnaduwa Hewa
|Nationality:
|Cayman Islands
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|18
|3
|Innings
|2
|15
|17
|2
|Overs
|3.0
|230.5
|132.1
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|40
|5
|0
|Runs
|21
|747
|546
|21
|Wickets
|0
|26
|28
|0
|Avg
|0
|28.73
|19.5
|12.07
|SR
|0
|53.26
|28.32
|12.71
|Eco
|7
|3.23
|4.13
|7
|BB
|0
|6
|4
|4
|4w
|0
|1
|1
|0
|5w
|0
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|18
|3
|Innings
|2
|14
|14
|2
|Not outs
|1
|2
|5
|1
|Runs
|0
|67
|130
|0
|Balls Faced
|2
|240
|248
|2
|Avg
|0
|5.58
|14.44
|0
|SR
|0
|27.91
|52.41
|0
|Fours
|0
|8
|9
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|0
|20
|30
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
|0