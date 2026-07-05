Yeron Sacha DeAlwis Seneveratne
batsman
|Full name:
|Yeron Sacha DeAlwis Seneveratne
|Nationality:
|Cayman Islands
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|10
|23
|27
|Innings
|3
|1
|2
|3
|Overs
|3.0
|1.0
|8.0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|28
|1
|55
|28
|Wickets
|0
|0
|1
|0
|Avg
|0
|0
|55
|0
|SR
|0
|0
|48
|0
|Eco
|9.33
|1
|6.87
|9.33
|BB
|0
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|10
|23
|27
|Innings
|10
|17
|23
|26
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|171
|200
|402
|389
|Balls Faced
|188
|464
|562
|424
|Avg
|17.1
|11.76
|17.47
|14.96
|SR
|90.95
|43.1
|71.53
|91.74
|Fours
|17
|26
|35
|33
|Fifties
|1
|0
|3
|1
|Sixies
|7
|4
|16
|14
|Highest
|74
|35
|66
|74
|Hundreds
|0
|0
|0
|0