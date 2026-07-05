Yeron Sacha DeAlwis Seneveratne

Yeron Sacha DeAlwis Seneveratne

batsman

Full name:Yeron Sacha DeAlwis Seneveratne
Nationality:Cayman Islands

Teams

2026 Teams

Cayman

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches10102327
Innings3123
Overs3.01.08.03.0
Balls----
Maidens0000
Runs2815528
Wickets0010
Avg00550
SR00480
Eco9.3316.879.33
BB0010
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches10102327
Innings10172326
Not outs0000
Runs171200402389
Balls Faced188464562424
Avg17.111.7617.4714.96
SR90.9543.171.5391.74
Fours17263533
Fifties1031
Sixies741614
Highest74356674
Hundreds0000

Another Players

Heron, Patrick

Heron, Patrick

Dunka, Romeo

Dunka, Romeo

Naidoo, Akshay Reddy

Naidoo, Akshay Reddy

Hewa, Thilina

Hewa, Thilina

Manivannan, Mohan

Manivannan, Mohan

Bazil, Kevon

Bazil, Kevon

Johnson, Demar

Johnson, Demar

Balraj, Christopher

Balraj, Christopher

Taylor, Troy

Taylor, Troy

Ifill, Alistair

Ifill, Alistair