Troy Clinton Taylor

Troy Clinton Taylor

bowler

Full name:Troy Clinton Taylor
Nationality:Cayman Islands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Cayman

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classT20
Matches14214
Innings12312
Overs35.040.535.0
Balls---
Maidens060
Runs237158237
Wickets969
Avg26.3326.3326.33
SR23.3340.8323.33
Eco6.773.866.77
BB343
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iFirst classT20
Matches14214
Innings11411
Not outs313
Runs1360136
Balls Faced14119141
Avg17017
SR96.45096.45
Fours707
Fifties000
Sixies808
Highest42042
Hundreds000

Another Players

Heron, Patrick

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Dunka, Romeo

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Naidoo, Akshay Reddy

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Hewa, Thilina

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Manivannan, Mohan

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Bazil, Kevon

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Johnson, Demar

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Balraj, Christopher

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De Alwis, Sacha

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Ifill, Alistair

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