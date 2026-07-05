Troy Clinton Taylor
bowler
|Full name:
|Troy Clinton Taylor
|Nationality:
|Cayman Islands
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|T20
|Matches
|14
|2
|14
|Innings
|12
|3
|12
|Overs
|35.0
|40.5
|35.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|6
|0
|Runs
|237
|158
|237
|Wickets
|9
|6
|9
|Avg
|26.33
|26.33
|26.33
|SR
|23.33
|40.83
|23.33
|Eco
|6.77
|3.86
|6.77
|BB
|3
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|T20
|Matches
|14
|2
|14
|Innings
|11
|4
|11
|Not outs
|3
|1
|3
|Runs
|136
|0
|136
|Balls Faced
|141
|19
|141
|Avg
|17
|0
|17
|SR
|96.45
|0
|96.45
|Fours
|7
|0
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|8
|0
|8
|Highest
|42
|0
|42
|Hundreds
|0
|0
|0