T10 ECI Gibraltar, Women Cricket Tournament Players

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T10 ECI Gibraltar, Women

Blagg, Yanira Sebastian

Robeson, Niamh

Raghunath, Prabha

Reilly, Rosaleen

Valverde, Amy

Laguea, Noelle

McNally, Christine

Ferrary, Elizabeth Anne Sylvia

Barton, Sally

Anson, Julia

Gibraltar

Worth, Rebecca Jane

Gibraltar

Caruana, Nicola

Tryb, Lenka

Mumford, Helen

Shukla, Gunjan

Sweden

Lundell, Signe

Sweden

Somashekhar, Rashmi Ganjagunte

Sweden

Alugunoolla, Meghana

Sweden

Rana, Kanchan

Sweden

Kayani, Neeha

Sweden

Devata, Sai Shivani

Sweden

Thelander, Elsa

Sweden

Vaidya, Anya

Sweden

Ravuri, Surya Kala

Sweden

Chamto, Hareer

Sweden

Raheja, Ritu

Sweden

Badarin, Kathryn

Sweden

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

Thomson, Annemijn

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

van Vliet, Jolien

Netherlands

van Beuge, Annemijn

Netherlands

Lynch, Eva

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Zwilling, Mikkie

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Nicod, Lara Kathleen

Kanankege, Sewmini

Italy

Landage, Anusha

Italy

Peddrick, Kumudu

Italy

Batagoda, Gayathri

Italy

Asuramanage, Nimesha

Italy

Withanage, Sharon

Italy

Samarawickrama, Dishani

Italy

Nanayakkara, Dilaisha

Italy

Chathurika, Mahamalage Fernando Thilini

Italy

Kaur, Kirandeep

Italy

Rathnayake, Methnara

Italy

Toffoletto, Sonia

Italy

Warnakulasuriya, Serena

Italy

Bartram, Emilia Louise

Italy

Khan, Regina Suddahazai Isabella

Italy