Sterre Laurien Kalis

Sterre Laurien Kalis

batsman

Full name:Sterre Laurien Kalis
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Netherlands Women

Warwickshire Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches630
Innings04
Overs011.0
Balls--
Maidens01
Runs055
Wickets04
Avg013.75
SR016.5
Eco05
BB02
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches630
Innings630
Not outs04
Runs153973
Balls Faced333990
Avg25.537.42
SR45.9498.28
Fours12102
Fifties15
Sixies08
Highest54126
Hundreds01

Sterre Laurien Kalis Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultBangladesh vs Netherlands

Bangladesh vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

BAN

BAN

141

NED

NED

139

ResultIndia vs Netherlands

India vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

IND

IND

209

NED

NED

114

ResultAustralia vs Netherlands

Australia vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

AUS

AUS

219

NED

NED

121

ResultSouth Africa vs Netherlands

South Africa vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

RSA

RSA

208

NED

NED

120

ResultPakistan vs Netherlands

Pakistan vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

PAK

PAK

126

NED

NED

89

The Hundred, Women

Another Players

Tomlinson, Kerry-Anne

Tomlinson, Kerry-Anne

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Oosterom, Robyn van

Oosterom, Robyn van

Zwilling, Iris

Zwilling, Iris

van Vliet, Jolien

van Vliet, Jolien

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy