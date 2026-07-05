Tshepang Alvin Dithole
batsman
|Full name:
|Tshepang Alvin Dithole
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|57
|66
|16
|Innings
|2
|2
|0
|Overs
|4.2
|12.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|9
|56
|0
|Wickets
|0
|3
|0
|Avg
|0
|18.66
|0
|SR
|0
|24
|0
|Eco
|2.07
|4.66
|0
|BB
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|57
|66
|16
|Innings
|99
|56
|10
|Not outs
|8
|5
|2
|Runs
|2360
|958
|144
|Balls Faced
|5076
|1524
|142
|Avg
|25.93
|18.78
|18
|SR
|46.49
|62.86
|101.4
|Fours
|341
|97
|11
|Fifties
|10
|1
|1
|Sixies
|4
|9
|2
|Highest
|162
|101
|50
|Hundreds
|2
|1
|0