Tshepang Alvin Dithole

Tshepang Alvin Dithole

batsman

Full name:Tshepang Alvin Dithole
Nationality:South Africa
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dolphins

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches576616
Innings220
Overs4.212.00
Balls---
Maidens100
Runs9560
Wickets030
Avg018.660
SR0240
Eco2.074.660
BB020
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches576616
Innings995610
Not outs852
Runs2360958144
Balls Faced50761524142
Avg25.9318.7818
SR46.4962.86101.4
Fours3419711
Fifties1011
Sixies492
Highest16210150
Hundreds210

Another Players

Bopara, Ravi

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Miller, David

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Oakes, Jason

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Schlemmer, Luke

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Erwee, Sarel

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Bosch, Eathan

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Pietersen, Kevin

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Hume, Graham

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Maharaj, Keshav

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