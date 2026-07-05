Umm-e Hani
bowler
|Full name:
|Umm-e Hani
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|3
|4
|Innings
|3
|4
|Overs
|26.0
|14.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|139
|86
|Wickets
|3
|1
|Avg
|46.33
|86
|SR
|52
|89
|Eco
|5.34
|5.79
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|3
|4
|Innings
|2
|2
|Not outs
|0
|0
|Runs
|2
|10
|Balls Faced
|7
|19
|Avg
|1
|5
|SR
|28.57
|52.63
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|1
|9
|Hundreds
|0
|0