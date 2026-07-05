Umm-e Hani

Umm-e Hani

bowler

Full name:Umm-e Hani
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Pakistan Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches34
Innings34
Overs26.014.5
Balls--
Maidens10
Runs13986
Wickets31
Avg46.3386
SR5289
Eco5.345.79
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches34
Innings22
Not outs00
Runs210
Balls Faced719
Avg15
SR28.5752.63
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest19
Hundreds00

Another Players

Baig, Diana

Baig, Diana

Fatima, Ghulam

Fatima, Ghulam

Feroza, Gull

Feroza, Gull

Dar, Nida

Dar, Nida

Khan Wadood, Javeria

Khan Wadood, Javeria

Zulfiqar, Shawaal

Zulfiqar, Shawaal

Riaz, Aliya

Riaz, Aliya

Fatima, Eyman

Fatima, Eyman

Alvi, Najiha

Alvi, Najiha

Ameen, Sidra

Ameen, Sidra