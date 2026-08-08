Usman Salahuddin
batsman
|Full name:
|Usman Salahuddin
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|142
|90
|9
|Innings
|0
|0
|8
|2
|0
|Overs
|0
|0
|16.0
|5.2
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|1
|0
|0
|Runs
|0
|0
|78
|40
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|4.87
|7.5
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|142
|90
|9
|Innings
|2
|2
|232
|81
|7
|Not outs
|0
|0
|37
|15
|1
|Runs
|37
|13
|9391
|3028
|164
|Balls Faced
|120
|28
|21038
|4077
|157
|Avg
|18.5
|6.5
|48.15
|45.87
|27.33
|SR
|30.83
|46.42
|44.63
|74.27
|104.45
|Fours
|2
|0
|1052
|230
|14
|Fifties
|0
|0
|53
|22
|1
|Sixies
|0
|0
|37
|16
|2
|Highest
|33
|8
|219
|111
|50
|Hundreds
|0
|0
|28
|2
|0