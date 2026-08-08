Usman Salahuddin

Usman Salahuddin

batsman

Full name:Usman Salahuddin
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Lahore Region Blues

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches12142909
Innings00820
Overs0016.05.20
Balls-----
Maidens00100
Runs0078400
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco004.877.50
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches12142909
Innings22232817
Not outs0037151
Runs371393913028164
Balls Faced12028210384077157
Avg18.56.548.1545.8727.33
SR30.8346.4244.6374.27104.45
Fours20105223014
Fifties0053221
Sixies0037162
Highest33821911150
Hundreds002820

Another Players

Rehman, Haseeb Ur

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Bhatti, Kashif

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Lynn, Chris

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Imam-ul-Haq

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Nasim, Saad

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Hafeez, Mohammad

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Akram, Qasim

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Mehran, Asfand

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Talat, Hussain

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Qadir, Usman

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