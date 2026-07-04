Wadige Heshan Dhanushka Fernando
batsman
|Full name:
|Wadige Heshan Dhanushka Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|16
|4
|Innings
|2
|3
|0
|Overs
|2.0
|3.2
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|11
|23
|0
|Wickets
|0
|2
|0
|Avg
|0
|11.5
|0
|SR
|0
|10
|0
|Eco
|5.5
|6.9
|0
|BB
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|16
|4
|Innings
|32
|15
|4
|Not outs
|2
|1
|0
|Runs
|1119
|260
|32
|Balls Faced
|2201
|465
|35
|Avg
|37.3
|18.57
|8
|SR
|50.84
|55.91
|91.42
|Fours
|101
|20
|5
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|9
|6
|0
|Highest
|233
|49
|25
|Hundreds
|5
|0
|0