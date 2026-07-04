Wadige Heshan Dhanushka Fernando

Wadige Heshan Dhanushka Fernando

batsman

Full name:Wadige Heshan Dhanushka Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches19164
Innings230
Overs2.03.20
Balls---
Maidens000
Runs11230
Wickets020
Avg011.50
SR0100
Eco5.56.90
BB020
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches19164
Innings32154
Not outs210
Runs111926032
Balls Faced220146535
Avg37.318.578
SR50.8455.9191.42
Fours101205
Fifties200
Sixies960
Highest2334925
Hundreds500

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