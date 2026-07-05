Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando

Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando

wicket keeper

Full name:Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches222925
Innings010
Overs02.00
Balls---
Maidens000
Runs0210
Wickets000
Avg000
SR000
Eco010.50
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches222925
Innings352222
Not outs1115
Runs447299247
Balls Faced1042508232
Avg18.6214.2314.52
SR42.8958.85106.46
Fours473021
Fifties100
Sixies9210
Highest653846
Hundreds000

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