Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando
wicket keeper
|Full name:
|Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|29
|25
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|21
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|10.5
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|29
|25
|Innings
|35
|22
|22
|Not outs
|11
|1
|5
|Runs
|447
|299
|247
|Balls Faced
|1042
|508
|232
|Avg
|18.62
|14.23
|14.52
|SR
|42.89
|58.85
|106.46
|Fours
|47
|30
|21
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|9
|2
|10
|Highest
|65
|38
|46
|Hundreds
|0
|0
|0