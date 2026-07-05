Warnakulasooriya Patabedige Udith Madushan
bowler
|Full name:
|Warnakulasooriya Patabedige Udith Madushan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|27
|20
|Innings
|26
|27
|20
|Overs
|362.4
|182.1
|62.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|35
|8
|1
|Runs
|1522
|864
|410
|Wickets
|24
|42
|29
|Avg
|63.41
|20.57
|14.13
|SR
|90.66
|26.02
|13
|Eco
|4.19
|4.74
|6.52
|BB
|3
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|27
|20
|Innings
|22
|13
|7
|Not outs
|8
|5
|5
|Runs
|182
|81
|23
|Balls Faced
|519
|147
|29
|Avg
|13
|10.12
|11.5
|SR
|35.06
|55.1
|79.31
|Fours
|22
|5
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|29
|35
|12
|Hundreds
|0
|0
|0