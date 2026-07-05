Warnakulasooriya Patabedige Udith Madushan

Warnakulasooriya Patabedige Udith Madushan

bowler

Full name:Warnakulasooriya Patabedige Udith Madushan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Nsl

Colts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202720
Innings262720
Overs362.4182.162.5
Balls---
Maidens3581
Runs1522864410
Wickets244229
Avg63.4120.5714.13
SR90.6626.0213
Eco4.194.746.52
BB343
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202720
Innings22137
Not outs855
Runs1828123
Balls Faced51914729
Avg1310.1211.5
SR35.0655.179.31
Fours2252
Fifties000
Sixies110
Highest293512
Hundreds000

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