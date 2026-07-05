Hewafonsekage Sheran Lakshitha Fonseka

Hewafonsekage Sheran Lakshitha Fonseka

wicket keeper

Full name:Hewafonsekage Sheran Lakshitha Fonseka
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches377
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches377
Innings255
Not outs024
Runs4210054
Balls Faced8216446
Avg2133.3354
SR51.2160.97117.39
Fours324
Fifties010
Sixies001
Highest245349
Hundreds000

Another Players

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