Hewafonsekage Sheran Lakshitha Fonseka
wicket keeper
|Full name:
|Hewafonsekage Sheran Lakshitha Fonseka
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|7
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|7
|Innings
|2
|5
|5
|Not outs
|0
|2
|4
|Runs
|42
|100
|54
|Balls Faced
|82
|164
|46
|Avg
|21
|33.33
|54
|SR
|51.21
|60.97
|117.39
|Fours
|3
|2
|4
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|24
|53
|49
|Hundreds
|0
|0
|0