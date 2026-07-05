Aputhanthri Kankanamge Kushan Yashodh
batsman
|Full name:
|Aputhanthri Kankanamge Kushan Yashodh
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|69
|50
|50
|Innings
|20
|3
|0
|Overs
|68.1
|1.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|12
|0
|0
|Runs
|282
|20
|0
|Wickets
|11
|0
|0
|Avg
|25.63
|0
|0
|SR
|37.18
|0
|0
|Eco
|4.13
|10.9
|0
|BB
|3
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|69
|50
|50
|Innings
|113
|47
|45
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|3482
|884
|822
|Balls Faced
|4070
|1009
|717
|Avg
|31.36
|19.21
|19.11
|SR
|85.55
|87.61
|114.64
|Fours
|370
|97
|85
|Fifties
|14
|1
|1
|Sixies
|93
|25
|25
|Highest
|171
|143
|51
|Hundreds
|6
|1
|0