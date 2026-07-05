Aputhanthri Kankanamge Kushan Yashodh

Aputhanthri Kankanamge Kushan Yashodh

batsman

Full name:Aputhanthri Kankanamge Kushan Yashodh
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Kaps

Colts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches695050
Innings2030
Overs68.11.50
Balls---
Maidens1200
Runs282200
Wickets1100
Avg25.6300
SR37.1800
Eco4.1310.90
BB300
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches695050
Innings1134745
Not outs212
Runs3482884822
Balls Faced40701009717
Avg31.3619.2119.11
SR85.5587.61114.64
Fours3709785
Fifties1411
Sixies932525
Highest17114351
Hundreds610

Another Players

Peiris, Sachintha

Peiris, Sachintha

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Singh, Ravinder Pal

Singh, Ravinder Pal

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin