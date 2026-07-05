Wickramasingha Wannamage Chamath Dilsara
bowler
|Full name:
|Wickramasingha Wannamage Chamath Dilsara
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|2
|3
|Overs
|9.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|50
|36
|Wickets
|1
|3
|Avg
|50
|12
|SR
|54
|12
|Eco
|5.55
|6
|BB
|1
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|6
|6
|Not outs
|0
|4
|Runs
|57
|9
|Balls Faced
|103
|10
|Avg
|9.5
|4.5
|SR
|55.33
|90
|Fours
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|25
|5
|Hundreds
|0
|0