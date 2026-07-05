Wickramasingha Wannamage Chamath Dilsara

Wickramasingha Wannamage Chamath Dilsara

bowler

Full name:Wickramasingha Wannamage Chamath Dilsara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches66
Innings23
Overs9.06.0
Balls--
Maidens00
Runs5036
Wickets13
Avg5012
SR5412
Eco5.556
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches66
Innings66
Not outs04
Runs579
Balls Faced10310
Avg9.54.5
SR55.3390
Fours60
Fifties00
Sixies00
Highest255
Hundreds00

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Karunanayake, Nipun

Karunanayake, Nipun

Komasaru, Chanaka

Komasaru, Chanaka

Fernando, Ashan

Fernando, Ashan

Warnapura, Madawa

Warnapura, Madawa

Perera, Hasitha

Perera, Hasitha

Vithana, Harsha

Vithana, Harsha