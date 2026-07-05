Wijenayake Gamaarachchige Roshan Lakmal Wijenayake

Wijenayake Gamaarachchige Roshan Lakmal Wijenayake

bowler

Full name:Wijenayake Gamaarachchige Roshan Lakmal Wijenayake
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches28148
Innings3072
Overs335.024.04.0
Balls---
Maidens3600
Runs136311321
Wickets4934
Avg27.8137.665.25
SR41.02486
Eco4.064.75.25
BB1023
4w300
5w300
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches28148
Innings33137
Not outs812
Runs806220102
Balls Faced1734380106
Avg32.2418.3320.4
SR46.4857.8996.22
Fours8954
Fifties410
Sixies722
Highest1016134
Hundreds100

Another Players

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

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Walallawita, Thilan N

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Dhanushka, Koshan

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Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

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Peiris, Nimantha

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Avishka, Yashan

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Weerasinghe, Rajeewa

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Nirmal, Sasanka

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Sathsara, Kaveesha

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Silva, Pawan de

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