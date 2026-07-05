Wijenayake Gamaarachchige Roshan Lakmal Wijenayake
bowler
|Full name:
|Wijenayake Gamaarachchige Roshan Lakmal Wijenayake
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|14
|8
|Innings
|30
|7
|2
|Overs
|335.0
|24.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|36
|0
|0
|Runs
|1363
|113
|21
|Wickets
|49
|3
|4
|Avg
|27.81
|37.66
|5.25
|SR
|41.02
|48
|6
|Eco
|4.06
|4.7
|5.25
|BB
|10
|2
|3
|4w
|3
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|14
|8
|Innings
|33
|13
|7
|Not outs
|8
|1
|2
|Runs
|806
|220
|102
|Balls Faced
|1734
|380
|106
|Avg
|32.24
|18.33
|20.4
|SR
|46.48
|57.89
|96.22
|Fours
|89
|5
|4
|Fifties
|4
|1
|0
|Sixies
|7
|2
|2
|Highest
|101
|61
|34
|Hundreds
|1
|0
|0