Mangaliso Mosehle

Mangaliso Mosehle

wicket keeper

Full name:Mangaliso Mosehle
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Eastern Storm

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches7116139148
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches7116139148
Innings6186117121
Not outs1161424
Runs105374823301638
Balls Faced65637227791365
Avg2122.0422.6216.88
SR161.5358.8183.84120
Fours6482197111
Fifties01587
Sixies9887968
Highest3611411893
Hundreds0220

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Ngcobo, T

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Johnson, Juandre

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