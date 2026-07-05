Mangaliso Mosehle
wicket keeper
|Full name:
|Mangaliso Mosehle
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|116
|139
|148
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|116
|139
|148
|Innings
|6
|186
|117
|121
|Not outs
|1
|16
|14
|24
|Runs
|105
|3748
|2330
|1638
|Balls Faced
|65
|6372
|2779
|1365
|Avg
|21
|22.04
|22.62
|16.88
|SR
|161.53
|58.81
|83.84
|120
|Fours
|6
|482
|197
|111
|Fifties
|0
|15
|8
|7
|Sixies
|9
|88
|79
|68
|Highest
|36
|114
|118
|93
|Hundreds
|0
|2
|2
|0