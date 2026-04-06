Yasir Khan

Yasir Khan

batsman

Full name:Yasir Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Sultans

Peshawar Region

Rawalpindi Pindiz

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches36
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches36
Innings36
Not outs00
Runs47106
Balls Faced8283
Avg15.6617.66
SR57.31127.71
Fours613
Fifties00
Sixies04
Highest2735
Hundreds00

Yasir Khan Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Khan, Imran

Khan, Imran

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Mohsin, Mohammad

Mohsin, Mohammad

Khan, Azam

Khan, Azam

Amin, Adil

Amin, Adil

Nazir, Rohail

Nazir, Rohail