Zakariya Paruk
bowler
|Full name:
|Zakariya Paruk
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|30
|10
|Innings
|49
|28
|7
|Overs
|494.4
|154.5
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|132
|5
|0
|Runs
|1486
|760
|114
|Wickets
|73
|23
|2
|Avg
|20.35
|33.04
|57
|SR
|40.65
|40.39
|51
|Eco
|3
|4.9
|6.7
|BB
|8
|3
|1
|4w
|3
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|30
|10
|Innings
|37
|21
|4
|Not outs
|10
|10
|2
|Runs
|401
|215
|37
|Balls Faced
|937
|269
|48
|Avg
|14.85
|19.54
|18.5
|SR
|42.79
|79.92
|77.08
|Fours
|56
|10
|2
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|0
|7
|1
|Highest
|56
|31
|21
|Hundreds
|0
|0
|0