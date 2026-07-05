Zakariya Paruk

Zakariya Paruk

bowler

Full name:Zakariya Paruk
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches293010
Innings49287
Overs494.4154.517.0
Balls---
Maidens13250
Runs1486760114
Wickets73232
Avg20.3533.0457
SR40.6540.3951
Eco34.96.7
BB831
4w300
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches293010
Innings37214
Not outs10102
Runs40121537
Balls Faced93726948
Avg14.8519.5418.5
SR42.7979.9277.08
Fours56102
Fifties200
Sixies071
Highest563121
Hundreds000

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