Zameer Khan
batsman
|Full name:
|Zameer Khan
|Nationality:
|Denmark
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|8
|13
|8
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|8
|13
|8
|Innings
|8
|13
|8
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|137
|404
|137
|Balls Faced
|173
|699
|173
|Avg
|19.57
|31.07
|19.57
|SR
|79.19
|57.79
|79.19
|Fours
|9
|28
|9
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|33
|60
|33
|Hundreds
|0
|0
|0