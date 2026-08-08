Zameer Khan

Zameer Khan

batsman

Full name:Zameer Khan
Nationality:Denmark

Teams

2025 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches8138
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches8138
Innings8138
Not outs101
Runs137404137
Balls Faced173699173
Avg19.5731.0719.57
SR79.1957.7979.19
Fours9289
Fifties010
Sixies000
Highest336033
Hundreds000

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