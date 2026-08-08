Zeeshan Malik
batsman
|Full name:
|Zeeshan Malik
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|25
|30
|Innings
|1
|4
|1
|Overs
|1.0
|10.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|14
|66
|11
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|14
|6.6
|11
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|25
|30
|Innings
|41
|25
|30
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|1232
|899
|745
|Balls Faced
|1869
|1075
|624
|Avg
|30.8
|35.96
|25.68
|SR
|65.91
|83.62
|119.39
|Fours
|166
|94
|82
|Fifties
|6
|1
|6
|Sixies
|16
|26
|17
|Highest
|216
|149
|84
|Hundreds
|2
|3
|0