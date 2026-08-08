Zeeshan Malik

Zeeshan Malik

batsman

Full name:Zeeshan Malik
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Rawalpindi Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches212530
Innings141
Overs1.010.01.0
Balls---
Maidens000
Runs146611
Wickets000
Avg000
SR000
Eco146.611
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches212530
Innings412530
Not outs101
Runs1232899745
Balls Faced18691075624
Avg30.835.9625.68
SR65.9183.62119.39
Fours1669482
Fifties616
Sixies162617
Highest21614984
Hundreds230

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