Ziaur Rahman
all rounder
|Full name:
|Ziaur Rahman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|14
|136
|182
|135
|Innings
|2
|11
|7
|199
|133
|71
|Overs
|30.0
|65.0
|12.3
|2006.0
|775.5
|175.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|11
|1
|0
|433
|41
|0
|Runs
|71
|301
|127
|5766
|3750
|1471
|Wickets
|4
|10
|3
|231
|108
|54
|Avg
|17.75
|30.1
|42.33
|24.96
|34.72
|27.24
|SR
|45
|39
|25
|52.1
|43.1
|19.46
|Eco
|2.36
|4.63
|10.16
|2.87
|4.83
|8.39
|BB
|4
|5
|1
|9
|5
|3
|4w
|1
|0
|0
|10
|2
|0
|5w
|0
|1
|0
|6
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|14
|136
|182
|135
|Innings
|2
|11
|12
|207
|150
|106
|Not outs
|0
|0
|3
|21
|22
|29
|Runs
|14
|124
|117
|4990
|2678
|1561
|Balls Faced
|40
|110
|91
|8592
|2913
|1180
|Avg
|7
|11.27
|13
|26.82
|20.92
|20.27
|SR
|35
|112.72
|128.57
|58.07
|91.93
|132.28
|Fours
|2
|13
|3
|482
|170
|99
|Fifties
|0
|0
|0
|24
|11
|3
|Sixies
|0
|6
|10
|205
|151
|110
|Highest
|14
|41
|40
|167
|104
|72
|Hundreds
|0
|0
|0
|8
|2
|0