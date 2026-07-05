Ziaur Rahman

Ziaur Rahman

all rounder

Full name:Ziaur Rahman
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Dhaka Dominators

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches11314136182135
Innings211719913371
Overs30.065.012.32006.0775.5175.1
Balls------
Maidens1110433410
Runs71301127576637501471
Wickets410323110854
Avg17.7530.142.3324.9634.7227.24
SR45392552.143.119.46
Eco2.364.6310.162.874.838.39
BB451953
4w1001020
5w010630
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches11314136182135
Innings21112207150106
Not outs003212229
Runs14124117499026781561
Balls Faced4011091859229131180
Avg711.271326.8220.9220.27
SR35112.72128.5758.0791.93132.28
Fours213348217099
Fifties00024113
Sixies0610205151110
Highest14414016710472
Hundreds000820

Another Players

Udana, Isuru

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Beaton, RR

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Williams, Kesrick

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Kuhn, Heino

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Hossain, Delwar

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Karunaratne, Chamika

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Hossain, Al-Amin

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Haque Jr, Enamul

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Shepherd, Romario

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Lewis, Kennar

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