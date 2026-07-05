Top End T20 Points Table 2026

|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Act CometsACT
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Pakistan APAK
|10
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|0
|10
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|0
|DDDDD
The KingsmenTHE
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Bangladesh ABANG
|9
|0
|0
|9
|0
|0
|DDDDD
NepalNEP
|9
|0
|0
|9
|0
|0
|DDDDD
Nt StrikeSTR
|8
|0
|0
|8
|0
|0
|DDDDD
Adelaide AcesADE
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Perth Scorchers AcademyPER
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Adelaide StrikersADS
|6
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|0
|6
|0
|0
|DDDDD
Hobart HurricanesHOH
|6
|0
|0
|6
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Hobart Hurricanes AcademyHOB
|6
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|0
|6
|0
|0
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Melbourne RenegadesMER
|6
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|6
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Melbourne Renegades AcademiesMER
|6
|0
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|6
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Melbourne StarsMST
|6
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|6
|0
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|DDDDD
Melbourne Stars AcademyMST
|6
|0
|0
|6
|0
|0
|DDDDD
Perth ScorchersPSC
|6
|0
|0
|6
|0
|0
|DDDDD