Top End T20 Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Act Comets
Act CometsACT		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Melbourne Stars
Melbourne StarsMST		23 AugDACT vs MST T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Melbourne Stars Academy
Melbourne Stars AcademyMST		23 AugDACT vs MST T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Adelaide Strikers
Adelaide StrikersADS		21 AugDACT vs ADS T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		21 AugDACT vs ADE T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
The Kingsmen
The KingsmenTHE		20 AugDTHE vs ACT T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Perth Scorchers Academy
Perth Scorchers AcademyPER		24 AugDPAK vs PER T20 Top End T20 Results Score 24.08.2025
Nepal
NepalNEP		22 AugDPAK vs NEP T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Adelaide Strikers
Adelaide StrikersADS		20 AugDPAK vs ADS T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		20 AugDPAK vs ADE T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
The Kingsmen
The KingsmenTHE		19 AugDTHE vs PAK T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
The Kingsmen
The KingsmenTHE		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		24 AugDTHE vs ADE T20 Top End T20 Results Score 24.08.2025
Hobart Hurricanes
Hobart HurricanesHOH		23 AugDTHE vs HOH T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Hobart Hurricanes Academy
Hobart Hurricanes AcademyHOB		23 AugDTHE vs HOB T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Nt Strike
Nt StrikeSTR		21 AugDSTR vs THE T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Act Comets
Act CometsACT		20 AugDTHE vs ACT T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		900900DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Adelaide Strikers
Adelaide StrikersADS		23 AugDBANG vs ADS T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		23 AugDBANG vs ADE T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Melbourne Stars
Melbourne StarsMST		21 AugDBANG vs MST T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Melbourne Stars Academy
Melbourne Stars AcademyMST		21 AugDBANG vs MST T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Nt Strike
Nt StrikeSTR		19 AugDSTR vs BANG T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Nepal
NepalNEP		900900DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan A
Pakistan APAK		22 AugDPAK vs NEP T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Melbourne Renegades
Melbourne RenegadesMER		20 AugDNEP vs MER T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Melbourne Renegades Academies
Melbourne Renegades AcademiesMER		20 AugDNEP vs MER T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Hobart Hurricanes
Hobart HurricanesHOH		19 AugDNEP vs HOH T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Hobart Hurricanes Academy
Hobart Hurricanes AcademyHOB		19 AugDNEP vs HOB T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Nt Strike
Nt StrikeSTR		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Perth Scorchers
Perth ScorchersPSC		22 AugDSTR vs PSC T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Perth Scorchers Academy
Perth Scorchers AcademyPER		22 AugDSTR vs PER T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
The Kingsmen
The KingsmenTHE		21 AugDSTR vs THE T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		19 AugDSTR vs BANG T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Act Comets
Act CometsACT		18 AugDSTR vs ACT T20 Top End T20 Results Score 18.08.2025
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
The Kingsmen
The KingsmenTHE		24 AugDTHE vs ADE T20 Top End T20 Results Score 24.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		23 AugDBANG vs ADE T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Melbourne Renegades Academies
Melbourne Renegades AcademiesMER		22 AugDMER vs ADE T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Act Comets
Act CometsACT		21 AugDACT vs ADE T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		20 AugDPAK vs ADE T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Perth Scorchers Academy
Perth Scorchers AcademyPER		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan A
Pakistan APAK		24 AugDPAK vs PER T20 Top End T20 Results Score 24.08.2025
Nt Strike
Nt StrikeSTR		22 AugDSTR vs PER T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Melbourne Stars Academy
Melbourne Stars AcademyMST		20 AugDMST vs PER T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		19 AugDADE vs PER T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		17 AugDPER vs BANG T20 Top End T20 Results Score 17.08.2025
Adelaide Strikers
Adelaide StrikersADS		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		23 AugDBANG vs ADS T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Melbourne Renegades
Melbourne RenegadesMER		22 AugDMER vs ADS T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Act Comets
Act CometsACT		21 AugDACT vs ADS T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		20 AugDPAK vs ADS T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Perth Scorchers
Perth ScorchersPSC		19 AugDADS vs PSC T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Hobart Hurricanes
Hobart HurricanesHOH		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
The Kingsmen
The KingsmenTHE		23 AugDTHE vs HOH T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Melbourne Renegades
Melbourne RenegadesMER		21 AugDMER vs HOH T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Nepal
NepalNEP		19 AugDNEP vs HOH T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Nt Strike
Nt StrikeSTR		17 AugDSTR vs HOH T20 Top End T20 Results Score 17.08.2025
Melbourne Stars
Melbourne StarsMST		16 AugDMST vs HOH T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025
Hobart Hurricanes Academy
Hobart Hurricanes AcademyHOB		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
The Kingsmen
The KingsmenTHE		23 AugDTHE vs HOB T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Melbourne Renegades Academies
Melbourne Renegades AcademiesMER		21 AugDMER vs HOB T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Nepal
NepalNEP		19 AugDNEP vs HOB T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Nt Strike
Nt StrikeSTR		17 AugDSTR vs HOB T20 Top End T20 Results Score 17.08.2025
Melbourne Stars Academy
Melbourne Stars AcademyMST		16 AugDMST vs HOB T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025
Melbourne Renegades
Melbourne RenegadesMER		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Adelaide Strikers
Adelaide StrikersADS		22 AugDMER vs ADS T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Hobart Hurricanes
Hobart HurricanesHOH		21 AugDMER vs HOH T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Nepal
NepalNEP		20 AugDNEP vs MER T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		18 AugDMER vs PAK T20 Top End T20 Results Score 18.08.2025
Act Comets
Act CometsACT		16 AugDMER vs ACT T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025
Melbourne Renegades Academies
Melbourne Renegades AcademiesMER		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Adelaide Aces
Adelaide AcesADE		22 AugDMER vs ADE T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Hobart Hurricanes Academy
Hobart Hurricanes AcademyHOB		21 AugDMER vs HOB T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Nepal
NepalNEP		20 AugDNEP vs MER T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		18 AugDMER vs PAK T20 Top End T20 Results Score 18.08.2025
Act Comets
Act CometsACT		16 AugDMER vs ACT T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025
Melbourne Stars
Melbourne StarsMST		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Act Comets
Act CometsACT		23 AugDACT vs MST T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		21 AugDBANG vs MST T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Perth Scorchers
Perth ScorchersPSC		20 AugDMST vs PSC T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Nepal
NepalNEP		18 AugDNEP vs MST T20 Top End T20 Results Score 18.08.2025
Hobart Hurricanes
Hobart HurricanesHOH		16 AugDMST vs HOH T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025
Melbourne Stars Academy
Melbourne Stars AcademyMST		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Act Comets
Act CometsACT		23 AugDACT vs MST T20 Top End T20 Results Score 23.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		21 AugDBANG vs MST T20 Top End T20 Results Score 21.08.2025
Perth Scorchers Academy
Perth Scorchers AcademyPER		20 AugDMST vs PER T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Nepal
NepalNEP		18 AugDNEP vs MST T20 Top End T20 Results Score 18.08.2025
Hobart Hurricanes Academy
Hobart Hurricanes AcademyHOB		16 AugDMST vs HOB T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025
Perth Scorchers
Perth ScorchersPSC		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Nt Strike
Nt StrikeSTR		22 AugDSTR vs PSC T20 Top End T20 Results Score 22.08.2025
Melbourne Stars
Melbourne StarsMST		20 AugDMST vs PSC T20 Top End T20 Results Score 20.08.2025
Adelaide Strikers
Adelaide StrikersADS		19 AugDADS vs PSC T20 Top End T20 Results Score 19.08.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		17 AugDPSC vs BANG T20 Top End T20 Results Score 17.08.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		16 AugDPAK vs PSC T20 Top End T20 Results Score 16.08.2025

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