Caribbean Premier League, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		640208WWDDW
OpponentDateResultMatch link
Guyana Amazon Warriors
Guyana Amazon WarriorsGAW		17 SepWBARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 17.09.2025
Trinbago Knight Riders
Trinbago Knight RidersTKR		16 SepWBARR vs TKR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 16.09.2025
Guyana Amazon Warriors
Guyana Amazon WarriorsGAW		14 SepDBARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Guyana Amazon Warriors
Guyana Amazon WarriorsGAW		14 SepDGAW vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Trinbago Knight Riders
Trinbago Knight RidersTKR		10 SepWTKR vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 10.09.2025
Guyana Amazon Warriors
Guyana Amazon WarriorsGAW		622204LDDWL
OpponentDateResultMatch link
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		17 SepLBARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 17.09.2025
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		14 SepDBARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		14 SepDGAW vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Trinbago Knight Riders
Trinbago Knight RidersTKR		13 SepWTKR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 13.09.2025
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		07 SepLGAW vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 07.09.2025
Trinbago Knight Riders
Trinbago Knight RidersTKR		404000LLLL
OpponentDateResultMatch link
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		16 SepLBARR vs TKR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 16.09.2025
Guyana Amazon Warriors
Guyana Amazon WarriorsGAW		13 SepLTKR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 13.09.2025
Barbados Royals
Barbados RoyalsBARR		10 SepLTKR vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 10.09.2025
Guyana Amazon Warriors
Guyana Amazon WarriorsGAW		06 SepLGAW vs TKR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 06.09.2025

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