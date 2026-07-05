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T20
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Caribbean Premier League, Women
Caribbean Premier League, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Barbados Royals
BARR
6
4
0
2
0
8
W
W
D
D
W
Opponent
Date
Result
Match link
Guyana Amazon Warriors
GAW
17 Sep
W
BARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 17.09.2025
Trinbago Knight Riders
TKR
16 Sep
W
BARR vs TKR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 16.09.2025
Guyana Amazon Warriors
GAW
14 Sep
D
BARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Guyana Amazon Warriors
GAW
14 Sep
D
GAW vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Trinbago Knight Riders
TKR
10 Sep
W
TKR vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 10.09.2025
Guyana Amazon Warriors
GAW
6
2
2
2
0
4
L
D
D
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Barbados Royals
BARR
17 Sep
L
BARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 17.09.2025
Barbados Royals
BARR
14 Sep
D
BARR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Barbados Royals
BARR
14 Sep
D
GAW vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 14.09.2025
Trinbago Knight Riders
TKR
13 Sep
W
TKR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 13.09.2025
Barbados Royals
BARR
07 Sep
L
GAW vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 07.09.2025
Trinbago Knight Riders
TKR
4
0
4
0
0
0
L
L
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Barbados Royals
BARR
16 Sep
L
BARR vs TKR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 16.09.2025
Guyana Amazon Warriors
GAW
13 Sep
L
TKR vs GAW T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 13.09.2025
Barbados Royals
BARR
10 Sep
L
TKR vs BARR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 10.09.2025
Guyana Amazon Warriors
GAW
06 Sep
L
GAW vs TKR T20 Caribbean Premier League, Women Results Score 06.09.2025
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