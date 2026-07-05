T20 Asia Cup Points Table 2026

Group Super Four

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
India
IndiaIND		730406DDDWW
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		28 SepDIND vs PAK T20i T20 Asia Cup Results Score 28.09.2025
Sri Lanka
Sri LankaSRI		26 SepDIND vs SRI T20i T20 Asia Cup Results Score 26.09.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		24 SepDIND vs BAN T20i T20 Asia Cup Results Score 24.09.2025
Pakistan
PakistanPAK		21 SepWIND vs PAK T20i T20 Asia Cup Results Score 21.09.2025
Oman
OmanOMN		19 SepWIND vs OMN T20i T20 Asia Cup Results Score 19.09.2025
Pakistan
PakistanPAK		721404DDDLW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		28 SepDIND vs PAK T20i T20 Asia Cup Results Score 28.09.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		25 SepDPAK vs BAN T20i T20 Asia Cup Results Score 25.09.2025
Sri Lanka
Sri LankaSRI		23 SepDPAK vs SRI T20i T20 Asia Cup Results Score 23.09.2025
India
IndiaIND		21 SepLIND vs PAK T20i T20 Asia Cup Results Score 21.09.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		17 SepWPAK vs UAE T20i T20 Asia Cup Results Score 17.09.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		631206DDWWL
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		25 SepDPAK vs BAN T20i T20 Asia Cup Results Score 25.09.2025
India
IndiaIND		24 SepDIND vs BAN T20i T20 Asia Cup Results Score 24.09.2025
Sri Lanka
Sri LankaSRI		20 SepWSRI vs BAN T20i T20 Asia Cup Results Score 20.09.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		16 SepWBAN vs AFG T20i T20 Asia Cup Results Score 16.09.2025
Sri Lanka
Sri LankaSRI		13 SepLBAN vs SRI T20i T20 Asia Cup Results Score 13.09.2025
Sri Lanka
Sri LankaSRI		631206DDLWW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		26 SepDIND vs SRI T20i T20 Asia Cup Results Score 26.09.2025
Pakistan
PakistanPAK		23 SepDPAK vs SRI T20i T20 Asia Cup Results Score 23.09.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		20 SepLSRI vs BAN T20i T20 Asia Cup Results Score 20.09.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		18 SepWSRI vs AFG T20i T20 Asia Cup Results Score 18.09.2025
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		15 SepWSRI vs HKG T20i T20 Asia Cup Results Score 15.09.2025

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		312002LWL
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		17 SepLPAK vs UAE T20i T20 Asia Cup Results Score 17.09.2025
Oman
OmanOMN		15 SepWUAE vs OMN T20i T20 Asia Cup Results Score 15.09.2025
India
IndiaIND		10 SepLIND vs UAE T20i T20 Asia Cup Results Score 10.09.2025
Oman
OmanOMN		303000LLL
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		19 SepLIND vs OMN T20i T20 Asia Cup Results Score 19.09.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		15 SepLUAE vs OMN T20i T20 Asia Cup Results Score 15.09.2025
Pakistan
PakistanPAK		12 SepLPAK vs OMN T20i T20 Asia Cup Results Score 12.09.2025

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Afghanistan
AfghanistanAFG		312002LLW
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		18 SepLSRI vs AFG T20i T20 Asia Cup Results Score 18.09.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		16 SepLBAN vs AFG T20i T20 Asia Cup Results Score 16.09.2025
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		09 SepWAFG vs HKG T20i T20 Asia Cup Results Score 09.09.2025
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		303000LLL
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		15 SepLSRI vs HKG T20i T20 Asia Cup Results Score 15.09.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		11 SepLBAN vs HKG T20i T20 Asia Cup Results Score 11.09.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		09 SepLAFG vs HKG T20i T20 Asia Cup Results Score 09.09.2025

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