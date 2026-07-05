Caribbean Premier League
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
SKN
Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
TKR
Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
GAW
Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
BAR