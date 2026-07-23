Squads Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 20.08.2026

T20

Antigua

ANT
ANT
SKN
SKN

Playing

ANT
ANT
SKN
SKN
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Andrew Jewel

wicket keeper

Cornwall Rahkeem

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Boucher Leniko

wicket keeper

Greaves Justin

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Jacobs Bevon

no information yet

James Joshua

all rounder

Holder Jason

all rounder

Jangoo Amir

wicket keeper

Lewis Evin

batsman

Mir Usama

bowler

Mayers Kyle

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Smith Odean

all rounder

Springer Shamar

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Bench

ANT
ANT
SKN
SKN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet