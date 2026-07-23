Squads Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 20.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Al Hasan Shakib
all rounder
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Allen Fabian
all rounder
Athanaze Alick
batsman
Andrew Jewel
wicket keeper
Bidaisee Navin
batsman
Cornwall Rahkeem
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Boucher Leniko
wicket keeper
Gore Karima
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Greaves Justin
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Jacobs Bevon
no information yet
Goolie Jyd Uri
batsman
James Joshua
all rounder
Holder Jason
all rounder
Jangoo Amir
wicket keeper
Lewis Evin
batsman
McCoy Obed
bowler
Louis Jeremiah
bowler
Mir Usama
bowler
Louis Mikyle
batsman
Naveen-ul-Haq
bowler
Mayers Kyle
all rounder
Seales Jayden
bowler
Nawaz Mohammad
all rounder
Smith Odean
all rounder
Nedd Ashmead Romano
bowler
Springer Shamar
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Wasim Imad
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Wickham Kevin
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Match has not started yet