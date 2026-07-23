Squads Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 22.08.2026

T20

Antigua

ANT
ANT
TKR
TKR

Playing

ANT
ANT
TKR
TKR
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Andrew Jewel

wicket keeper

Cornwall Rahkeem

all rounder

Bravo Dwayne

all rounder

Greaves Justin

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Da Silva Joshua

wicket keeper

James Joshua

all rounder

Jangoo Amir

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Mir Usama

bowler

Narine Sunil

all rounder

Smith Odean

all rounder

Springer Shamar

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Bench

ANT
ANT
TKR
TKR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet