Squads Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 22.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Al Hasan Shakib
all rounder
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Allen Fabian
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Andrew Jewel
wicket keeper
Bravo Darren
batsman
Cornwall Rahkeem
all rounder
Bravo Dwayne
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Cariah Yannick
bowler
Gore Karima
bowler
Carty Keacy
batsman
Greaves Justin
all rounder
Clarke Mc Kenny
bowler
Jacobs Bevon
no information yet
Da Silva Joshua
wicket keeper
James Joshua
all rounder
Edward Nathan
bowler
Jangoo Amir
wicket keeper
Hales Alex
batsman
McCoy Obed
bowler
Hinds Terrance
all rounder
Mir Usama
bowler
Hosein Akeal
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
Munro Colin
batsman
Seales Jayden
bowler
Narine Sunil
all rounder
Smith Odean
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Springer Shamar
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Wickham Kevin
batsman
Roy Jason
batsman
Match has not started yet