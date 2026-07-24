Squads Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 25.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Al Hasan Shakib
all rounder
Alleyne Kadeem
bowler
Allen Fabian
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Andrew Jewel
wicket keeper
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Cornwall Rahkeem
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Green Chris
bowler
Gore Karima
bowler
James Kofi
batsman
Greaves Justin
all rounder
King Brandon
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Layne Johann
all rounder
James Joshua
all rounder
Motara Zishan
no information yet
Jangoo Amir
wicket keeper
Omarzai Azmatullah
all rounder
McCoy Obed
bowler
Parris Shaqkere
bowler
Mir Usama
bowler
Powell Rovman
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Seales Jayden
bowler
Sams Daniel
all rounder
Smith Odean
all rounder
Simmonds Ramon Romario
bowler
Springer Shamar
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Wasim Imad
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Wickham Kevin
batsman
Warrican Jomel
bowler
Match has not started yet