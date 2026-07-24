Squads Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 25.08.2026

T20

Antigua

ANT
ANT
BTR
BTR

Playing

ANT
ANT
BTR
BTR
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Andrew Jewel

wicket keeper

Clarke Rivaldo

wicket keeper

Cornwall Rahkeem

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

James Kofi

batsman

Greaves Justin

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Layne Johann

all rounder

James Joshua

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Jangoo Amir

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Powell Rovman

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Smith Odean

all rounder

Springer Shamar

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Bench

ANT
ANT
BTR
BTR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet