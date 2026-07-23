Match details Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 22.08.2026

T20

Antigua

ANT
ANT
TKR
TKR

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 22, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Sir Vivian Richards Stadium, Antigua, Antigua and Barbuda
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Antigua And Barbuda Falcons Squad

PlayersAl Hasan Shakib, Allen Fabian, Andrew Jewel, Cornwall Rahkeem, Ghazanfar Allah Mohammad, Gore Karima, Greaves Justin, Jacobs Bevon, James Joshua, Jangoo Amir, McCoy Obed, Mir Usama, Naveen-ul-Haq, Seales Jayden, Smith Odean, Springer Shamar, Wasim Imad, Wickham Kevin
Benchno information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersAli Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSir Vivian Richards Stadium
CityAntigua
Capacity10000
EndsAndy Roberts End
Hosts toCurtly Ambrose End

Match has not started yet