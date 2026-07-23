Match details Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 22.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 22, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua, Antigua and Barbuda
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Antigua And Barbuda Falcons Squad
|Players
|Al Hasan Shakib, Allen Fabian, Andrew Jewel, Cornwall Rahkeem, Ghazanfar Allah Mohammad, Gore Karima, Greaves Justin, Jacobs Bevon, James Joshua, Jangoo Amir, McCoy Obed, Mir Usama, Naveen-ul-Haq, Seales Jayden, Smith Odean, Springer Shamar, Wasim Imad, Wickham Kevin
|Bench
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Ali Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Sir Vivian Richards Stadium
|City
|Antigua
|Capacity
|10000
|Ends
|Andy Roberts End
|Hosts to
|Curtly Ambrose End
Match has not started yet