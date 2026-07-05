Royal Riders Punjab

Royal Riders Punjab

Gender:Men

Players

2026 Players

Aftab Alam

Afghanistan

Angelo Kanishka Perera

Sri Lanka

Angelo Perera

Ayan Khan

Oman

Cheteshwar Arvind Pujara

India

Danushka Dunathalika

Farman Ahmed

India

Kathuria Anureet Singh

India

Mark Deyal

Trinidad and Tobago

Mashtayage Danushka Gunathilaka

Sri Lanka

Mohammad Asghar Afghan

Afghanistan

Mohammad Shahzad Mohammadi

Afghanistan

MS Shazad

Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera

Sri Lanka

Pawan Shakland Suyal

India

Philip Mustard

England

Pinnaduwage Chaturanga de Silva

Sri Lanka

Raghav Dhawan

Rishi Dhawan

India

Samiullah Shinwari

Afghanistan

Sarul Kanwar

India

Seekkuge Prasanna

Sri Lanka

Trevon Abashai Griffith

Guyana

Another teams

Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

Tbc A

Tbc A

Little Sai Wan Cricket Club

Little Sai Wan Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

India Captains

India Captains

Madrid Superstars

Madrid Superstars

Dhumketu

Dhumketu

Durbar

Durbar

Daredevils Delhi

Daredevils Delhi