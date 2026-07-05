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2026 Players
Aftab Alam
Afghanistan
Angelo Kanishka Perera
Sri Lanka
Angelo Perera
Ayan Khan
Oman
Cheteshwar Arvind Pujara
India
Danushka Dunathalika
Farman Ahmed
Kathuria Anureet Singh
Mark Deyal
Trinidad and Tobago
Mashtayage Danushka Gunathilaka
Mohammad Asghar Afghan
Mohammad Shahzad Mohammadi
MS Shazad
Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera
Pawan Shakland Suyal
Philip Mustard
England
Pinnaduwage Chaturanga de Silva
Raghav Dhawan
Rishi Dhawan
Samiullah Shinwari
Sarul Kanwar
Seekkuge Prasanna
Trevon Abashai Griffith
Guyana
Hyderabad Kingsmen
Tbc A
Little Sai Wan Cricket Club
Kowloon Cricket Club
Reyes de Arganda
India Captains
Madrid Superstars
Dhumketu
Durbar
Daredevils Delhi