Downdegedara Asela Sampath Gunaratne

Downdegedara Asela Sampath Gunaratne

all rounder

Full name:Downdegedara Asela Sampath Gunaratne
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Daredevils Delhi

India Captains

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches631129713191
Innings62510989677
Overs26.0139.024.5634.1502.3202.0
Balls------
Maidens13095201
Runs114723204208322301468
Wickets3225649062
Avg3832.8640.832.5424.7723.67
SR5237.929.859.4533.519.54
Eco4.385.28.213.284.437.26
BB231655
4w000021
5w000111
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches631129713191
Innings10251216011083
Not outs243181321
Runs455575225626828451682
Balls Faced8617241781079336331418
Avg56.8727.382544.1429.3227.12
SR52.8479.41126.458.0778.3118.61
Fours505019691268140
Fifties312331411
Sixies166562842
Highest1161148420011487
Hundreds1101310

Downdegedara Asela Sampath Gunaratne Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Asela Gunaratne News

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Right now you have a great opportunity to find out all the latest news about cricketer Asela Gunaratne, how he trains, what he eats and what motivates him to go out and win.

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WATCH | Angelo Perera turns fumbling mishap into golden opportunity in LLC

Mistakes are inherent in cricket, but turning them into valuable opportunities demands exceptional courage and resilience. Angelo Perera showcased this in the Legends League Cricket, where a long sprint led to an initial fumble, yet he ultimately secured the catch with remarkable determination.

Asela Gunaratne07:13 PM, 27 February, 2018

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