Follow us
2023 Players
Achintha Warnakulasuriya
Italy
Ahsen Kevin Mohottalage
Anushyan Rajasingham
Ashain Jeewaka De Silva
Colombo Maha Patabandige Rangana Perera
Diwon Federico Fernando Warnakulasuriya Mahalekamge
Jayamanna Mohottilage Mithun Buwaneka Jayamanna
Karunanayaka Pathirenahalage Kavinda Karunanayaka
Kasthuru Arachchilage Udayarathne Kumarasinghe
Kirahandige Dushan Vimukthi Wimalasekara
Sri Lanka
Manoj Sagara Wickramanayaka
Minod Banuka Ranasinghe
Mishen Nanayakkara Warnakula Patabedige
Nicolo Fernando
Ranepura Ishan Shaminda Wijetunge
Richu Antony
Rupasinghe Jayawardene Mudiyanselage Gihan Madushanka Rupasinghe
Santhanam Irosh Vimukthi
Shayan Nimahara Fernando
Stefano Kanhala
Subasinghe Mudiyanselage Ashan Priyanjan
Tahir Shahab Khan
Thimira Ranasinghe
Tikiriyadura Danushka Prasanna Silva
Tikiriyadura Prasanna Silva
Udage Imalka Dilshan Kaweesha De Silva
Varnakulasuriya Francis Nimantha
Warnakulasuriya Sajith Wimarshana Fernando
Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru Nimesh
Welikalage Perera Thimira Sankalpa
ECS Italy, Rome 2023
Qfd
Brisbane Heat
Asian Latina
Ireland Xi
Qfc
Loser SF2
Cyprus
England Xi
Casilina
Sydney Sixers