Kent Lanka

Kent Lanka

Gender:Men

Players

2023 Players

Achintha Warnakulasuriya

Italy

Ahsen Kevin Mohottalage

Anushyan Rajasingham

Ashain Jeewaka De Silva

Colombo Maha Patabandige Rangana Perera

Diwon Federico Fernando Warnakulasuriya Mahalekamge

Jayamanna Mohottilage Mithun Buwaneka Jayamanna

Karunanayaka Pathirenahalage Kavinda Karunanayaka

Kasthuru Arachchilage Udayarathne Kumarasinghe

Kirahandige Dushan Vimukthi Wimalasekara

Sri Lanka

Manoj Sagara Wickramanayaka

Minod Banuka Ranasinghe

Sri Lanka

Mishen Nanayakkara Warnakula Patabedige

Nicolo Fernando

Italy

Ranepura Ishan Shaminda Wijetunge

Richu Antony

Rupasinghe Jayawardene Mudiyanselage Gihan Madushanka Rupasinghe

Sri Lanka

Santhanam Irosh Vimukthi

Shayan Nimahara Fernando

Stefano Kanhala

Subasinghe Mudiyanselage Ashan Priyanjan

Sri Lanka

Tahir Shahab Khan

Thimira Ranasinghe

Italy

Tikiriyadura Danushka Prasanna Silva

Tikiriyadura Prasanna Silva

Udage Imalka Dilshan Kaweesha De Silva

Sri Lanka

Varnakulasuriya Francis Nimantha

Warnakulasuriya Sajith Wimarshana Fernando

Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru Nimesh

Welikalage Perera Thimira Sankalpa

Statistics

ECS Italy, Rome 2023

Matches Played14
Won6
Drawn0
Lost8
No result0

Another teams

Qfd

Qfd

Brisbane Heat

Brisbane Heat

Asian Latina

Asian Latina

Ireland Xi

Ireland Xi

Qfc

Qfc

Loser SF2

Loser SF2

Cyprus

Cyprus

England Xi

England Xi

Casilina

Casilina

Sydney Sixers

Sydney Sixers