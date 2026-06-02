Match details North Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE T20 Mumbai Premier League 02.06.2026

T20

Wankhede Stadium

NOR
NOR

209

TRI
TRI

188

Match Info

Match:Mumbai Premier League 2026
Date:Monday, June 01, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 02, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

North Mumbai Panthers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Triumph Knights MNE Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet