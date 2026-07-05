Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Gender:Men

Players

2023 Players

Advait Varadarajan

Aniket Walimbe

Bhaskaradipan Gnanasakthi

Brynley Richards

Devarshi Patel

Dimitri Adams

Hardik Desai

Hedo Leslie

Kishun Balagobin

Koushik Saha

Manav Patel

Matthew Comerie

Meetul Patel

Naseer Ahmed

Rajat Arvind Choudhary

India

Roohit Dutchin

Sumit Sehrawat

William Trigar

Statistics

Minor League 2023

Matches Played10
Won1
Drawn0
Lost9
No result1

Another teams

New England Eagles

New England Eagles

Manhattan Yorkers

Manhattan Yorkers

East Bay Blazers

East Bay Blazers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Empire State Titans

Empire State Titans

The Philadelphians

The Philadelphians