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2023 Players
Aakarshit Praveenchand Gomel
India
Abhinav Choudhary
Abhiram Reddy Valisammagari
USA
Advaith Biligeri Jagannath
Ajay Masand
Akhilesh Reddy Bodugum
Ankit Khera
Chaitanya Bishnoi
England
Harmeet Singh
Jaskaran deep Singh Buttar
Pranav Narsetty
Prasad Patil
Rameez Raja
Rehman Athar Dar
S Praneeth Raj
Sachin Asokan
Sankhit Bhatula
Smit Kamleshbhai Patel
Udaybir Walia
Minor League 2023
Bengaluru Blasters
Baltimore Royals
Silicon Valley Strikers
New Jersey Somerset Cavaliers
Orlando Galaxy
New England Eagles
Gulbarga Mystics
Lone Star Athletics
Shivamogga Strikers
Mysore Warriors