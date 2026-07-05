Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Gender:Men

Players

2023 Players

Aakarshit Praveenchand Gomel

India

Abhinav Choudhary

Abhiram Reddy Valisammagari

USA

Advaith Biligeri Jagannath

Ajay Masand

Akhilesh Reddy Bodugum

USA

Ankit Khera

Chaitanya Bishnoi

England

Harmeet Singh

India

Jaskaran deep Singh Buttar

India

Pranav Narsetty

Prasad Patil

India

Rameez Raja

Rehman Athar Dar

S Praneeth Raj

Sachin Asokan

Sankhit Bhatula

Smit Kamleshbhai Patel

India

Udaybir Walia

India

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

New England Eagles

New England Eagles

Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

Shivamogga Strikers

Shivamogga Strikers

Mysore Warriors

Mysore Warriors