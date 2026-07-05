Empire State Titans

Empire State Titans

Gender:Men

Players

2023 Players

Ali Shafique

Aman Patel

Anish Patel

England

Chintan Patel

Christopher Vantull

Deepak Puttur

Dev Salian

Devarsh Gandhi

Javon Philip Ramon Scantlebury-Searles

Barbados

Keval Patel

Kwame Patton Jr

Manirag Reddy Gaddam

Mario Lobban

Nahid Sarkar

Nehal Tarimela

Savan Patel

Shahid Ahmadzai

Canada

Shan Tennakoon

Supreet Madaan

Towhidul Islam

Towker Khan

Vaibhav Suresh

Vansh Patel

Varun Mantha

Vidyut Rajagopal

Yannick Ricardo Elliott

Yasith Perera

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

The Philadelphians

The Philadelphians

Baltimore Royals

Baltimore Royals

East Bay Blazers

East Bay Blazers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

New England Eagles

New England Eagles

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions