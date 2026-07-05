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2023 Players
Abul Hassan
Akhil Kumar
Canada
Ali Nadeem Abbasi
Pakistan
Ali Nasir
Anas Mahmood
Aryan Patel
Kamran Mehandi Shaikh
Mohammad Mohsin
Mufassir Ali
Muhammad Kamal
Musadiq Ahmed
Nicholas Rasheed Kirton
Parveen Kumar
Raj Vyas
Rayyan Mohammed
Raza Ali Dar
Rizwan Ahmed Cheema
Santhosh Ramasamy
Waqas Saleem
Yuvraj Samra
Zeeshan Maqsood
Oman
Zia Khan
Minor League 2023
Manhattan Yorkers
East Bay Blazers
Baltimore Royals
New Jersey Somerset Cavaliers
Silicon Valley Strikers
Dallas Xforia Giants
New England Eagles
Orlando Galaxy
The Philadelphians
Mysore Warriors