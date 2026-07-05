Michigan Cricket Stars

Michigan Cricket Stars

Gender:Men

Players

2023 Players

Abul Hassan

Akhil Kumar

Canada

Ali Nadeem Abbasi

Pakistan

Ali Nasir

Anas Mahmood

Aryan Patel

Kamran Mehandi Shaikh

Mohammad Mohsin

Pakistan

Mufassir Ali

Muhammad Kamal

Canada

Musadiq Ahmed

Pakistan

Nicholas Rasheed Kirton

Canada

Parveen Kumar

Canada

Raj Vyas

Rayyan Mohammed

Raza Ali Dar

Pakistan

Rizwan Ahmed Cheema

Canada

Santhosh Ramasamy

Waqas Saleem

Pakistan

Yuvraj Samra

Canada

Zeeshan Maqsood

Oman

Zia Khan

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Manhattan Yorkers

Manhattan Yorkers

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Baltimore Royals

Baltimore Royals

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

New England Eagles

New England Eagles

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

The Philadelphians

The Philadelphians

Mysore Warriors

Mysore Warriors