Match details Sobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers T20 Mumbai Premier League 10.06.2026

T20

Wankhede Stadium

SOB
SOB

158

NOR
NOR

157

Match Info

Match:Mumbai Premier League 2026
Date:Monday, June 01, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 10, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sobo Mumbai Falcons Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

North Mumbai Panthers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet